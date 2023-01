“La covid ens ha tornat molt més estrictes amb la neteja”

És el CEO de l’empresa lleidatana de productes de neteja i higiene Ilerda Serveis. L’any passat va adquirir Lleixiu l’Andorrana, la societat degana del sector al país, on està desplegant un pla estratègic de creixement.

Per què van decidir apostar per Andorra?

La compra de Lleixiu l’Andorrana va respondre a una decisió estratègica, ja que fins aleshores no hi havia cap empresa de neteja del Principat que treballés a Espanya, ni viceversa. Aquest doble vessant ens permet oferir solucions a tots dos mercats.



Ja havien treballat conjuntament abans de l’adquisició?

Sí, les dues cases es coneixien des de feia molts anys, i portaven col·laborant més de quatre dècades. Ara, amb la integració de Lleixiu l’Andorrana dins Ilser Grup, el client del país pot accedir a un ventall molt més ampli de productes.



Quins són els seus projectes per al