“Ens hem de plantejar aquest creixement desmesurat”

Enginyer en telecomunicacions especialitzat en energies renovables i aspectes de la ciència, tecnologia i sostenibilitat, ha liderat un estudi que planteja el futur urbanístic al Principat segons els recursos hídrics que hi haurà d’aquí al 2050.

Quan arribarà el canvi climàtic a Andorra?

No vull ser apocalíptic, perquè no ho hem de ser. Però pel que sí que ens em de preocupar és per la tendència que tenim amb relació al canvi climàtic. Són tendències molt clares que ens diuen que a mitjà o llarg termini tindrem temperatures més altes i això és claríssim. No és tan clar què passarà amb les precipitacions, però sí que és clar que en general hi haurà menys aigua.



Això vol dir menys neu obligatòriament?

Certament podem dir que hi haurà moments de l’any que ara neva i que tindrem pluja. De fet,