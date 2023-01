“És important que el cuidador tingui espais de respir”

Treballa a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i avui oferirà una conferència al Crèdit Centre sota el títol ‘Visibilitzem les cures pal·liatives i cuidem el qui cuida’, organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà.

Quina és la finalitat de la conferència que ofereix avui?

Es tracta de visibilitzar allò que és invisible de vegades, com és la cura que tenen els familiars sobretot de les persones que tenen malalties terminals o no curables i que fan una tasca molt important que cal que es vegi.



Cada vegada es dona més importància a la necessitat de cuidar el cuidador...

Abans no hi havia aquesta preocupació i crec que l’hem de tenir i hem de començar a pensar que la malaltia no afecta només els malalts, sinó també les persones que els cuiden. Per tant, cal atendre’ls per cuidar-los.



