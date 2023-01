“L'objectiu és guanyar la Lliga Multisegur”

Format al planter de l’FC Barcelona, aquest estiu va arribar al país per jugar a les files de l’FC Santa Coloma, amb l’objectiu d’intentar tornar a guanyar el campionat i amb la voluntat de classificar-se per a competicions europees.

Van iniciar l’any passant de ronda contra el Carroi, però van patir més del previst?

Sí, qualsevol equip que juga la Copa, encara que sigui de Segona Divisió, pot provocar-te problemes, i el Carroi va demostrar-ho.



Ara, jugaran contra l’Atlètic Amèrica per l’alineació indeguda de la UE Engordany.

Encara que sigui de Segona, això no vol dir res, perquè al final la Copa són tres partits a guanyar. No hem de fixar-nos tant en el rival, sinó en nosaltres mateixos.



Com van assabentar-se que tindrien un altre rival?

Ens ho van comentar des del club, però com deia, nosaltres no ens fixem en els rivals,