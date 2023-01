“La vida sense música seria en blanc i negre”

Com comença a fer música?

De molt jovenet, amb 12 anys, perquè l’avi ens va regalar una guitarra als tres germans. Ens reuníem amb els cosins i fèiem concerts. La música és inherent a mi. Estic tot el dia escoltant, pensant i somiant en música.



Com recorda l’època de V Columna?

Va ser una època curiosa i divertida. Vam tenir molt èxit, tant a Andorra com a Espanya. Vam fer gires i vam sortir als 40 Principals. Volíem ser estrelles del rock. A mi em va picar el verí de la música i sempre m’hi he volgut dedicar.



Dedicar-se a la música és atrevit.