“La gent gran folla i estic farta que es pensi que no”

És periodista, escriptora, comunicadora i divulgadora sexual. Combinant totes aquestes facetes, el setembre de l’any passat va publicar ‘Les temptacions de l’Eva’, una novel·la eròtica que presentarà divendres a la llibreria La Trenca.

Per què costa tant parlar obertament de sexe?

Perquè el sexe, malauradament, encara és un tabú, i els tabús no es parlen en veu alta. Però a banda que ens fa vergonya parlar-ne, no en tenim prou coneixement. Fa quatre dies que sabem què és un clítoris.



No hi ha hagut certa normalització en els darrers anys?

La popularitat de les botigues eròtiques, les joguines sexuals i la figura dels sexòlegs ha fet que anem obrint la ment. Ara bé, encara no hem trobat l’equilibri. Em fa la sensació que en certes ocasions passem del desconeixement a la hipersexualització, i els dos extrems