“Amb la malaltia de Dent he entès que investigació és vida”

Una lluita de 10 anys per donar visibilitat a la malaltia de Dent, una patologia genètica que pateix el seu fill Nacho, l’ha portat arreu del món. Divendres es podrà veure el documental El Desierto de Eva a la sala d’actes del comú d’Escaldes.

Tot va començar fa deu anys.

Va ser quan vaig veure que l’única via que tenia per lluitar i per donar visibilitat a la malaltia de Dent, la del meu fill, era creant una associació. Així va néixer Asdent, amb la voluntat de facilitar que es pugui descobrir un tractament per a aquesta malaltia. Aquí vaig entendre que la investigació és vida.



‘El desierto de Eva’ és el quart documental.

Vam començar amb El reto de Eva, on s’explicava la nostra vida, la d’una parella que tenia un fill amb una malaltia greu i desconeguda. La nostra vida va canviar absolutament. Després va