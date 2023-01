“En dos anys hem consolidat una important cita internacional”

El Gran Premi Musical Lauredià arriba a la segona edició.

Des de l’organització estem molt satisfets perquè en només dos anys hem consolidat una important cita de caire internacional i que a més està enfocada a intèrprets professionals, de nivell. No ha estat gens fàcil tenint en compte la situació dels darrers anys.



S’han trobat amb moltes dificultats?

Bé, l’any passat vam poder esquivar la pandèmia, que encara es feia notar, i aquest any hem hagut de fer front al conflicte bèl·lic a Ucraïna.



Hi ha hagut intèrprets russos que no hagin pogut venir?

Els residents a Rússia no hi han pogut participar, però sí