“Volem promocionar valors a través de l'handbol”

Actualitzada 13/01/2023 a les 12:04

Va sorgir al novembre, vam estar a Madagascar amb la Fundació Agua de Coco i ells necessitaven recaptar diners.Sí, va ser el primer projecte que vam fer a Handball School Andorra amb Agua de Coco. La primera fase era anar a veure el país, conèixer-lo i saber quina situació s’hi viu. Allà l’educació no és obligatòria, sinó opcional, per a qui pugui accedir-hi, i a través de la fundació hi havia diverses escoles esportives i nosaltres en vam impulsar una d’handbol.Ara hem fet la primera fase, que és portar-los material, a l’agost serà la segona, que anirem a formar en handbol monitors especialistes en esport que tenen, i la tercera és portar nens d’aquí al Madagascar per conèixer el projecte, i que també els joves d’allà puguin venir aquí, a Andorra. Aquesta última fase seria ja de cara al maig del 2024.La nostra idea és promocionar valors a través de l’handbol com la solidaritat, la generositat i el treball en equip.No, el valor més important que els podem aportar és que es formin, perquè amb cinc anys molts ja estan treballant al camp, i una manera que no treballin és que tinguin una educació i els coneixements per poder desenvolupar-se.Sí, ho veus amb impotència perquè no hi pots fer res. Parles amb la gent d’allà que coneix les necessitats del país i aportem el nostre granet de sorra amb l’esport i l’educació, perquè allà tenir un nen escolaritzat costa menys d’un euro, i per a ells és vital, i encara que aquí generem ingressos amb els calendaris que no puguin semblar gaire allà poden tenir molta utilitat.Vaig fundar-la juntament amb en Pau Manresa i en Ferran Troguet, que llavors eren jugadors del juvenil de l’HC Serradells.Sí, ajudem Unicef Andorra o fem les xocolatades solidàries per recaptar fons per a la Fundació Sant Joan de Déu pel càncer infantil. També volíem fer un torneig de FIFA en benefici de l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra, ja que volem treballar amb les associacions del país perquè aquí hi ha molts projectes i associacions que necessiten una aportació i una ajuda.