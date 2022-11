“Per ser un bon fotògraf cal tenir una bona mirada”

La Marató fotogràfica, que se celebra dins de l’Andorra Shopping Festival, arriba aquest dissabte a la setena edició i premia la millor col·lecció de fotografies fetes en tres categories.

Què és la Marató fotogràfica Pep Aguareles?

Per mi és un repte fotogràfic. Al matí es donen una sèrie de temes i al vespre els has de tenir completats, amb una imatge per a cada tema. L’organitza l’Escola d’art d’Andorra la Vella dins de l’Andorra Shopping Festival i el canvi d’enguany és que s’hi ha afegit el nom de Pep Aguareles, que va impulsar en el seu dia la celebració. La resta és com cada any i les novetats les anem introduint pel que fa a les temàtiques que proposem.



S’està incrementant el nombre de participants?

Estem contents perquè cada any hi ha