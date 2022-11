“El que es veu a la televisió és un 5% de la nostra feina”

Va néixer l’any 1990 a Escaldes-Engordany, però la seva professió la va fer emigrar aviat. Fa un mes que treballa com a corresponsal a Washington DC, capital dels Estats Units, on ha cobert les darreres eleccions de mig mandat.

Com està sent cobrir les ‘midterms’?

Cansat i enriquidor. Fa tres dies que dormo dues hores i no paro de treballar. Però alhora està sent molt interessant. La cursa del senat està molt ajustada, tot depèn de pocs vots i estem veient una societat dividida. L’altre dia també vaig anar per primer cop a la Casa Blanca, a una roda de premsa del president Joe Biden amb les primeres valoracions.



No sembla que porti menys d’un mes a Washington.

No [riu]. Han passat massa coses en poc temps. Als pocs dies de venir, per exemple, hi va haver l’atac a la casa de