“L'heroi nacional català potser té més actitud de mossèn”

Un dels actors catalans amb més trajectòria actuarà demà de la mà de la periodista Raquel Sans en una obra que confrontarà la nació nord-americana amb la catalana a partir de la història del mític Buffalo Bill.

Qui era Buffalo Bill?

Buffallo Bill és un personatge mític de la història nord-americana però en realitat era un caçador de búfals. El que va succeir és que els nord-americans necessitaven herois nacionals per construir la seva identitat de gran nació i després de la guerra civil el van erigir com un dels mites de l’Oest.



I com es va fer famós?

Doncs aquest senyor va muntar un gran espectacle amb els supervivents de la conquetsa de l’Oest, el qual va ser la gènesi del western que tots coneixem i que va arribar al cinema. De fet, es podria dir que Buffalo Bill