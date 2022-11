“Avui dia llencem massa roba en bon estat”

Va portar el Vide Dressing a la Massana fa set anys. Olive explica que els mercats de segona mà estan molt arrelats a França i recorda que aquests espais són una bona oportunitat per donar nova vida a la nostra roba.

És una de les impulsores del Vide Dressing, que aquest any arriba a la novena edició. Com va tenir la idea de portar un esdeveniment com aquest a la Massana?

Els mercats de roba i complements de segona mà són tota una tradició a França. A les ciutats se’n solen fer un parell o tres cada any, i no tan sols de productes de moda. Els mercats de llibres i vinils de segona mà també són molt populars. En els anys en què vaig estudiar a París hi anava sovint, i quan vaig venir a Andorra vaig preguntar-me: “Per què no