“M'agradaria poder entrar en una escola d'alt rendiment”

És un dels tres beneficiaris del nou programa de beques per a joves artistes que ha creat el ministeri de Cultura i Esports, dins de la categoria de 12 a 17 anys. L’ajuda li permetrà realitzar formacions especialitzades de dansa.

Quan et va començar a interessar el món de la dansa clàssica?

Vaig començar amb la professora Aurelie Volage, de l’escola Líquid Dansa, als set anys.



Fins on creus que pots arribar?

Jo crec que a qualsevol persona que li agrada una disciplina el màxim li ve marcat per ella mateixa. M’agradaria poder entrar, a curt termini, en una escola d’alt rendiment per modelar-me amb l’objectiu de poder viure en el futur de la dansa, que és la meva màxima passió.



Tens algun referent pel que fa a aquesta activitat?

Tinc molts referents de la dansa. Per exemple, Hugo Marchand, Paul Marque i Germain Louvet.



Què