“Cal una visió més holística del que està passant al món”

Enginyer industrial, ha escrit a les més prestigioses publicacions, com la Harvard Business Review. Avui a les 9.20 hores ofereix la conferència Reptes de la transformació digital a l’Hotel Starc by Pierre & Vacances Premium.

Forbes l’ha identificat com un dels principals futuristes d’Espanya. Es pot predir el futur?

No. El que pretenem és identificar possibles futurs i estar preparats. Són el que anomenem escenaris.



Le empreses com s’han de preparar davant els escenaris?

Han de tenir dos plans d’acció: un a curt termini que permeti gestionar el dia a dia, i un altre a mitjà i llarg termini. Haurien de pensar com serà el futur i anticipar-se a moltes de les coses que poden passar.



Proposa la prospectiva estratègica com a eina.

Es basa en dos conceptes estàndard: impactes i escenaris. Els impactes s’agrupen en sis grans blocs: sociodemogràfic,