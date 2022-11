“La companyonia és imprescindible en el karate”

15 anys, fa més de mitja vida que practica karate després d’iniciar-s’hi a 4 anys. Ve d’acabar en cinquè lloc al Campionat de Madrid, a llarg termini pensa en Andorra 2025 i somia de penjar-se una medalla en un Europeu o Mundial.

Cinquè al Campionat de Madrid, satisfet?

Sí, estic força content perquè feia temps que als campionats no donava el rendiment que esperava, però allà sí que vaig poder-ho fer.



Va quedar a tocar de la medalla.

Sí, va ser una llàstima perquè l’últim combat no vaig fer-lo bé, però estic súper content de com va anar i quedar tan a prop al final és bo.



Què creu que li va faltar?

Sobretot, el físic, perquè era el quart combat. Al tercer ja vaig acabar molt cansat, i a l’últim ja no em sortien les coses com volia, i vaig perdre velocitat i físic.



Quines competicions li