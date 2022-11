“Tenia moltes ganes de sentir l'adrenalina de la competició”

L’exemple perfecte de persona multidisciplinària. És professor a l’Escola d’Art de Sant Julià, fa il·lustracions, ha escrit tres llibres, toca la bateria al grup Four Flags i, a més, ha guanyat una medalla de bronze fent jujitsu.

Amb el seu full de serveis, només li puc demanar si el dia li queda curt.

M’aniria bé que el dia tingués més hores, sí. Ara bé, suposo que, com diuen, a mesura que ens anem fent grans necessitem menys hores de descans.



Ah, sí? No dorm gaire?

Amb cinc hores ja en tinc prou i, segons el metge, dec dormir d’una manera molt profunda aquelles hores perquè sigui reparador. Em trobo perfecte durant el dia.



I a sobre d’il·lustrar, ser professor i escriure llibres, també practica jujitsu.

M’entreno un parell de nits per setmana, als Serradells, i vaig al gimnàs diàriament. Vaig començar a