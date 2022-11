“El límit és necessari; en cas contrari no seríem aquí”

Aquesta nit estrena la seva primera obra a l’Escena Nacional sota el títol Límits. L’auditori de Sant Julià de Lòria acollirà aquesta representació, que busca fer una reflexió sobre com funciona la societat i fins on es pot arribar.

Què veurem aquesta nit a l’espectacle ‘Límits’?

El nom ja és molt revelador. És un espectacle de creació que investiga sobre la idea dels límits. Aquest projecte neix fa un any després de patir una experiència personal en què no vaig saber posar límits.



Es penedeix de no haver posat límits?

En un primer moment aquella situació va ser molt dolorosa, però després la vida m’ha portat fins aquí amb una primera direcció com a gran format, amb actors que no coneixia, i de sobte estic en una escena nacional d’un país.



Què és un límit? En general.

Un límit és un context. Necessitem límits.