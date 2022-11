“S'haurien de fer jornades com la de tardor cada temporada”

Va decidir venir a treballar al país fa vuit anys i acaba de començar una nova etapa professional a l’EMO, un dels restaurants que participen a les Jornades de cuina de tardor de la Massana.

Com està funcionant l’edició d’enguany de la cuina de tardor?

Crec que hem tingut força acceptació per part del públic tot i que estem una mica allunyats del centre de la Massana. Aquesta és la primera vegada que participem en les jornades i la veritat és que estem registrant bastanta afluència. La meitat de la gent que ha vingut ha estat del país i l’altra meitat ha estat gent allotjada a l’hotel.



Quina és la proposta que ofereix el seu restaurant per a l’ocasió?

Com a aperitiu tenim xarrup de consomé d’escudella, com a primer caneló típic andorrà i com a segon filet