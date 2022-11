“Quan estava escalfant ja tenia al cap que faria un gol”

Ha estat un dels protagonistes de la jornada a la Lliga Multisegur. El central internacional va fer el gol de la victòria de la UE Santa Coloma al derbi contra l’FC Santa Coloma. El va aconseguir als darrers minuts, tornant d’una lesió.

No va trobar una millor manera de reaparèixer.

[Riu] Vostè dirà. Fer el gol del triomf del meu equip, sortint des de la banqueta i en el partit que tornava després d’una lesió, és per estar-ne content i molt orgullós.



I per adobar-ho, triomf contra l’etern rival i a les acaballes.

Això ho va fer tot encara més gran! Després d’estar un mes i mig lesionat, ser central, i fer el gol de la victòria contra l’FC Santa Coloma mereixia tornar-me boig a les celebracions. A més li confessaré una cosa...



Vostè dirà.

Mentre estava escalfant ja tenia al cap que una la tindria perquè