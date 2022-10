“A partir dels vuit anys ens oblidem de com dibuixar”

Actualitzada 31/10/2022 a les 12:09

Doncs primer de tot, cal tenir en compte que és un taller per a tothom on farem graneres, que és l’escombra típica.Ja sabem com són els temps que corren. Avui dia hi ha la castanyera, però també es bar-reja amb Halloween i, per tant, com que ens costava fer una cosa només de Halloween –tot i que sabia que era el que volien els nens–, doncs vàrem trobar aquest punt intermedi. Em vaig posar en contacte amb els responsables del manteniment dels boscos de la parròquia i ens van facilitar el material per fer escombres de bruixa.Al final, les graneres són una cosa molt tradicional, abans se’n feien moltes. Incorporem aquest element més màgic amb l’escombra de bruixa, però al final no es tracta de lluitar, sinó que és adaptar-se als temps. En art ja ho fem, això. A Ordino ja fa uns quants anys que els nens van a buscar caramels a les cases, crec també que fa poble. No deixem de ser qui som, però integrem aspectes que ens poden enriquir.Doncs es necessiten troncs petits i tot el que és sotabosc del pi. És bastant senzill i és material natural. En certa mesura, treballar amb allò que tenim al costat sempre és un valor afegit. No cal anar a comprar res per fer manualitats.No. Als nens els encanta. Però el que sí que és cert és que hi ha un consum. Sempre hi ha un kit per fer una cosa. Aquí a La Capsa sempre intentem ensenyar que no cal comprar gaires coses per dibuixar.A un nen de quasi zero fins als set anys li encanta dibuixar. El primer traç d’un nen és quelcom màgic. De fet, nosaltres comencem a cinc anys.A partir dels vuit anys ja comencem a voler imitar la realitat. El que passa és que ens oblidem de com dibuixar. Es perd aquest coneixement.Amb els adults sempre és més complicat trobar què fer perquè no tots volen aprendre, sinó que volen fer. I, a més, volen resultats immediats. Aquí no volen venir i fer una cosa que després hauran de llançar.