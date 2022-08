Bressol de quadres i cançons

Potser va ser el mar tranquil, els reflexos hipnòtics i taronges que es dibuixen a l’aigua quan el sol s’està a punt de pondre o les roques granítiques i metamòrfiques que conformen un paisatge més aviat propi d’un altre món. Mai sabrem del cert què és el que va cridar l’atenció als ulls de Salvador Dalí. Però, fos el que fos, el pintor surrealista se’n va enamorar fins a tal punt que, pels volts dels anys trenta, no va dubtar a comprar-s’hi una casa on hi acabaria passant molts dels estius de la vida juntament amb la seva musa Gala.