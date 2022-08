Sota la mirada de l’imponent Mont Blanc i travessada pel riu Roine, Ginebra s’estén de manera impecable, amb un ambient tranquil difícil de trobar en una ciutat descrita com el tercer centre financer d’Europa. Sens dubte, la seva ubicació enmig de la naturalesa, dominada pel llac Léman i a les portes dels Alps, fan de la segona ciutat més habitada de Suïssa una petita joia. Unes característiques que han contribuït que destaqui per la qualitat de vida que ofereix als qui l’habiten.



A Ginebra, t’hi has de perdre. I és que la mida de la ciutat convida a recórrer-la a peu.