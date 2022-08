Allà d'on surt la sal

A tot just 15 quilòmetres al sud-est de Cracòvia es trova la ciutat de Wieliczka, que alberga una de les majors mines de sal del món, explotades des del segle XIII, i que són considerades Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 1978, i es calcula que prop d’un milió de persones la visiten any rere any. La instal·lació consta de més de 300 quilòmetres de galeries subterrànies que arriben fins als 327 metres de profunditat, en una visita guiada que consta d’entre dues i tres hores, i on es recórren més de 3,5 quilòmetres per algunes de