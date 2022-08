Quan el dia es pon

Viatge amb quatre amigues a les illes Canàries. El nostre destí havia de ser Lanzarote, però els preus desorbitats dels vols ens van portar finalment a una de les seves veïnes, a Tenerife. Ens va faltar un dia, o més ben dit unes hores, per adonar-nos que no ens havíem equivocat i que érem al lloc indicat.



Després d’una primera jornada a l’illa, força distès pel cansament del vol, vam disposar-nos a agafar el cotxe i, amb les poques indicacions que teníem, intentar arribar a un far que no ens quedava gaire lluny de l’apartament. Ens dirigíem a la localitat de