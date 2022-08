La llavor d'Amèrica

És probable que no sigui la ciutat més cridanera dels Estats Units. No té el glamur de les estrelles de Los Angeles, ni té la presència de Washington, tampoc la festa de Miami. Boston el que té és que és interessant. Als qui ens agrada la història, és una ciutat plena de raconets que expliquen moments que permeten entendre el país. No l’hem de comparar amb un passeig per la Roma imperial, però sí que podem traslladar-nos als moments clau dels orígens dels Estats Units a partir de punts clau de la ciutat.



Sense anar més lluny, Boston és una de