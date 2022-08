Verds infinits

Recordeu aquelles imatges de fons de pantalla de Windows d’infinites prades verdes amb un to tan intens que semblaven fotografies falsificades? Si viatgeu a la vall d’Ultzama, a Navarra, tindreu la sensació d’haver entrat dins de la imatge de l’ordinador dels anys noranta. Es tracta d’una vall tranquil·la que sedueix només entrar-hi pels paisatges amb infinitat de tons verds que es barregen entre els diferents prats, boscos i cases grans amb balcons plens de flors que la conformen. En total, la vall està composta per quinze pobles que semblen competir per veure quin és més idíl·lic, tots vestits amb l’arquitectura