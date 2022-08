El contrast de Praga

Pot sonar a tòpic, però visitar Praga és com endinsar-te en un conte de fades.



La llista d’imprescindibles en aquesta ciutat és llarga. La primera parada es troba a la dreta del riu Moldava, al barri jueu, on destaquen la sinagoga i el cementiri. La torre de la Pòlvora obre la porta a Staré Město (Ciutat Vella). A través dels ondulats carrerons s’arriba al cor de la ciutat, la plaça Staroměstské Náměstí. Allà hi habita la torre de l’ajuntament, amb l’emblemàtic rellotge astonòmic –deixa que et sorprengui visitant-lo a una hora en punt–, l’església de Týn, l’església de Sant Nicolau i