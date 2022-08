Retorn als orígens

Actualitzada 14/08/2022 a les 06:31

Una visita obligada per a tothom si hi ests al poble és, sens dubte, al santuari, situat en un turó a les afores. I és que ningú pot marxar sense veure la verge de Gràcies, molt venerada pels autòctons.

Quan més aviat hi ha poques ganes d’optar per destinacions llunyanes, en èpoques de crisis de tota mena com l’actual, és potser el moment de fixar-se en el que tenim més a prop, que molt sovint no valorem mai prou. I en aquest sentit, res millor que tornar als orígens per gaudir d’aquells petits paradisos que es poden trobar a tot el territori de la península Ibèrica. Es tracta d’un poble de Badajoz situat a la ratlla hispanoportugesa i a la província de Huelva i que té habitualment poc més de 5.000 habitants, una xifra que s’incrementa considerablement a l’estiu i altres períodes vacacionals, i que havia estat més del doble en els anys 50. Tot i disposar d’un nombre limitat de monuments i llocs d’interès històricocultural si es compara amb altres poblacions extremenyes, es tracta sens dubte d’un indret molt atractiu per al visitant, on es poden trobar molts indrets on gaudir de la natura i passar les vacances de manera tranquil·la.Un dels esdeveniments culturals més destacats del poble és la passió vivent, en què els propis habitants representen amb emoció les escenes de la Passió de Crist durant la Setmana Santa. Declarada l’any 1997 com a festa d’interès turístic regional i posteriorment, el 2018, festa d’interès turístic nacional, hi participen més de 500 actors que preparen durant tot any la representació.El visitant pot gaudir també durant la seva estada en aquest poble de diversos plats gastronòmics tradicionals de la regió, com són les migues, el gaspatxo o el cocido, que té aquí una recepta molt especial que el diferencia del d’altres indrets.En l’àmbit de la rebosteria, destaquen també els dolços tradicionals que es poden comprar en les pastisseries, com les perrunilles, les flors i els cortadillos. Tot i això, el producte estrella, com a altres llocs de la mateixa regió, són sens dubte els embutits elaborats amb carn de porc ibèric, que campa lliurement pels camps de la localitat. El poble té diversos paratges naturals d’interès com les deveses que comencen a Zafra i s’estenen fins a les serres de Huelva.Una de les finques més populars i de caràcter comunal és el “Campo Oliva”, amb més de 10.000 hectàrees, un àrea de gran importància per a les aus de diferents espècies, entre elles els voltors. Destaquen també en el seu paisatge els enormes terrenys amb alzines que sembla que no acaben mai.