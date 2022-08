Un mar de dunes

T’imagines caminar pel carrer, enmig d’una ciutat com n’hi ha tantes, i trobar-te, de sobte, sortint del no-res, un autèntic desert de dunes blanques infinites? És la sensació que s’experimenta si visites Maspalomas, al sud de Gran Canària, i travesses el passadís de l’hotel Riu Maspalomas que et trasllada directament a un altre univers. Una meravella natural que canvia cada moment segons els capricis del vent i a cada hora, segons les tonalitats del sol. La zona està protegida com a reserva natural especial des del 1994 i ocupa més de 400 hectàrees, que s’han anat formant al llarg dels