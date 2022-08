Un poblet de postal

Actualitzada 09/08/2022 a les 06:40

Que la Costa Brava té indrets idíl·lics no és cap secret que ens guardem els que som de terres gironines. Amants dels poblets de pescadors que llueixen casetes blanques i cales d’aigua cristal·lina. Si de tots aquests n’he d’escollir un em quedo, sense cap mena de dubte, amb Calella de Palafrugell, població del municipi de Palafrugell, a la comarca del Baix Empordà, on diuen que en Serrat va compondre-hi part de la cançó Mediterráneo.Durant els mesos de calor el principal encant d’aquest municipi es troba prop l’aigua, en les petites zones de bany amb barquetes a la sorra que deixen el lloc just i necessari perquè hi hagi espai per estirar-se sense que s’hi acumulin grans aglomeracions amb para-sols i neveres. Tot i això, per als que fugim de les zones de tovalloles, la costa de Calella de Palafrugell amaga petits racons rocosos difícils d’accedir per als menys hàbils i potser poc còmodes per als qui vulguin prendre el sol com sargantanes, però ideals per a qui li agradi practicar l’snorkel. Imprescindible tenir un llibre a mà, i les ulleres i les sabates d’aigua sempre a punt.Calella de Palafrugell també deixa espai per a aquells no tan amants de l’aigua i destaca per la varietat de restaurants a peu de costa i el laberint de carrerons estrets que et porten pel bell mig d’un poble de parets blanques amb flors liles que conviden a fer milers de fotografies.Tampoc pots marxar sense trepitjar un trosset del camí de ronda. Recomano fer-lo fins a Tamariu, passant per Llafranc, però hi ha rutes més i menys curtes depenent de les ganes de caminar. És una oportunitat perfecta per trobar cales poc conegudes.Fora de l’època estival, la població baix-empordanesa tampoc perd l’encant. Ni quan el sol s’amaga ni quan la temperatura no acompanya a banyar-se a les seves aigües. Podria assegurar que les millors sortides del sol les he viscut des de la sorra de les seves coordenades. De fet, m’atreviria a dir que Calella de Palafrugell durant l’hivern és una petita joia que passa desapercebuda per a molts, i que en part l’acaba fent encara més atractiva. Quan el sol es pon, després de regalar-nos amb sort alguna posta espectacular, la lluna fa acte de presència per reflectir-se a l’aigua, les llumetes del passeig dels arcs s’encenen i el silenci que sol haver-hi en temporada baixa omple l’espai de màgia.