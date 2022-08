L'espai màgic del jazz

Actualitzada 06/08/2022 a les 12:00

Ruta dels ‘pintxos’

El barri antic de Donostia concentra els principals bars de pintxos de la ciutat. Fer un recorregut gastronòmic pels principals locals és una cita ineludible si es visita la capital guipuscoana.

Ubicada en un acollidor racó del barri vell de Sant Sebastià, en un buit urbà situat entre el carrer 31 de Agosto i el turó Urgull, la plaça de la Trinidad és ja tot un símbol donostiarra. El reconegut arquitecte basc la va projectar l’any 1963 amb motiu del centenari de l’enderrocament de les muralles de la ciutat, i més enllà de donar respir i qualitat urbana al congestionat nucli antic, l’indret es va pensar per acollir diferents equipaments esportius, com ara un frontó i una pista de bàsquet.Però si aquest lloc s’ha guanyat una merescuda fama internacional ha estat gràcies al fet que és l’epicentre del Donostiako Jazzaldia, el prestigiós festival de jazz que se celebra a la ciutat cada juliol. A l’hora de buscar la ubicació idònia per als concerts de la primera edició, celebrada el 1966, els organitzadors van tenir la feliç idea de recórrer a aquest emplaçament aleshores acabat d’estrenar. L’espai tenia un aire especial per la seva situació entre un edifici renaixentista (el museu de San Telmo), un altre del segle XVIII (la basílica de Santa María), els vessants de la muntanya i els pintorescos habitatges del nucli històric.La plaça ha encarnat al llarg dels anys l’essència del Jazzaldia, i tot i que el festival s’ha anat ampliant progressivament a altres escenaris, com l’auditori Kursaal, el Teatro Victoria Eugenia o la platja de Zurriola, la Trini –com se la coneix popularment– continua sent un racó únic i irreemplaçable de la cita jazzística. Tant músics com públic han lloat el recinte, únic a Europa, caracteritzat pel caire intimista i màgic dels concerts, amb una proximitat i una comunió molt especials entre intèrprets i audiència.Fer un repàs exhaustiu als músics que hi han actuat seria una tasca inacabable. Hi han passat simplement els més grans de la història moderna del jazz i músiques afins: Miles Davis, Charles Mingus, Stan Getz, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, B.B. King, Ella Fitzgerald, Art Blakey, Joe Henderson, Chuck Berry, Carlos Santana, Tete Montoliu, Freddie Hubbard, Diana Krall, Wynton Marsalis, Ron Carter, Paco de Lucía, Keith Jarrett... I tot i que el backstage de la Trinidad no és el més luxós del món, tots els artistes han quedat encantats amb l’escenari. “Simplement és el millor lloc del món per fer un concert d’estiu”, va arribar a afirmar Van Morrison en finalitzar-hi el seu primer recital.