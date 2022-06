“Tots els joves haurien de donar una oportunitat a la lectura”

Té 16 anys i estudia 4t d’ESO al col·legi Janer. Al costat d’altres vuit joves va formar part del jurat del guardó literari per al foment de la lectura, que aquest any ha estat per a ‘La llista de les coses impossibles’, de Laura Gonzalvo.