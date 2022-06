“Els telèfons mòbils estan infravalorats com a càmeres”

Amb 25 anys ha viatjat a Cambodja, Israel, Turquia, Suècia i Andorra per participar en la creació de documentals. A Faber ha treballat en un documental sobre el Comapedrosa. El poden conèixer a www.colbysmithfilms.com.

Ha estat fent una residència a Faber Andorra. En què ha treballat aquestes tres setmanes?

He estat dedicant-me a crear un documental experimental sobre el Comapedrosa i el parc natural, observant i capturant la naturalesa.



Què és un documental experimental?

És com un retrat. No hi ha entrevistes ni diàlegs. Faig peces purament audiovisuals.



L’ha pogut enllestir en tan poc temps?

No. Durant la meva estada, que ha estat de tres setmanes, he invertit la majoria del temps a anar a la muntanya i capturar imatges per reunir tot el material. He anat al Comapedrosa i hi he acampat dues nits. És un lloc preciós.



Quins