“Som responsables de canviar els hàbits dels consumidors”

L’andorrana va crear fa prop d’un any una nova marca de joies, després de deixar la feina en una multinacional del món de la moda i apostar pel seu projecte personal que ja ven a països com França, Dinamarca o Suècia.

Com descriuria la seva empresa?

Mosquito és la unió de les meves passions: la moda i la il·lustració. És un camí d’exploració sense fi perquè ara és una marca de joieria però sempre deixo la porta oberta a poder fer coses noves, com roba o altres peces de disseny.



Però ara per ara, joies, oi?

Sí, de moment. El que més m’agrada de la feina és el procés en si. Òbviament la peça final m’agrada, però el procés de disseny i elaboració és la part que més gaudeixo.



Sempre ha estat emprenedora?

Vaig estudiar moda a Barcelona i vaig estar mig any a Milà. Un