“Un excampió de MotoGP va 'petar' el circuit el segon dia”

Com a membre de l’Slot Principat d’Andorra, Garcia participa aquest cap de setmana en l’organització de la Resistain d’Encamp, una prova de resistència d’‘slot’ puntuable en què participaran una vintena d’equips d’arreu d’Europa.

Com va descobrir el món de les curses d’‘slot’?

Quan tenia uns cinc o sis anys els Reis em van portar una pista i uns cotxes d’Scalextric. Sempre que podia retiràvem les taules i cadires del menjador i muntàvem el circuit. Hi podia passar tardes senceres jugant.



Aquest cap de setmana Encamp és la seu de la Resistain, una cursa de resistència d’‘slot’ en què participaran equips d’arreu d’Europa.

Després de dos anys d’aturada per la pandèmia ens fa molta il·lusió organitzar aquesta competició, hereva del Campionat d’Europa 3x4 GT3, que vam acollir el 2019. Avui al vespre i demà al matí es