“Moltes idees de cançons han sorgit enmig dels fogons”

Envoltat sempre d’un entorn musical va decidir ben aviat estudiar gastronomia a Rosario. Ara, després de viatjar per gran part de l’Argentina i acumular experiències, ha tornat a Andorra, on combina el fet de ser cuiner i músic.

En quin moment va decidir engegar un projecte musical?

Va ser durant la pandèmia, quan vaig marxar d’Andorra i vaig tornar al meu país, l’Argentina. Allà vaig començar a qüestionar-me diferents coses i vaig tenir la necessitat de començar a treballar-hi.



Com descriuria el seu estil?

És molt ambiental. És indie i folk, amb algun toc de pop. M’inspiro en artistes com Bon Iver, Sufjan Stevens o José Gonzalez, que també treballen molt amb el silenci o l’espai. Hi ha gent que em diu que la meva música és per escoltar quan viatges amb tren.



Per què va venir a Andorra?

Sempre he estat vivint