“Aquests combats ens permeten seguir millorant i creixent”

És una de les joves promeses de la boxa. Té 17 anys, en fa cinc que practica aquest esport i ha estat un dels tres andorrans que han competit a la vetllada d’aquest cap de setmana al Centre Sicosport de Rumelange, a Luxemburg.

Una bona experiència, la de Luxemburg.

A nosaltres el que ens agrada és competir i va ser una vetllada bastant interessant. Hi havia menys nivell del que pensàvem perquè hi havia bastants participants que acaben de començar a fer boxa.



Va perdre el combat.

Sí, una llàstima. Vaig perdre pels punts contra un alemany i no em vaig trobar gens bé durant el combat.



Què va passar?

Pràcticament acabava de dinar i em notava pesat en el ritme. El pesatge va anar una mica lent i em va afectar massa.



Normalment s’hi troben rivals de més experiència.

Sí, habitualment sí, sobretot quan anem a vetllades a Barcelona