“No havia sortit de l'hospital que ja estava fent dibuixets”

L’artista descriu el seu retorn a la vida després de passar més de cinc setmanes en coma a ‘Despertar’, una exposició que s’inaugura aquest dijous (19 h) a la Galeria Pilar Riberaygua, i que es podrà veure fins al 8 de juliol vinent.

Com es troba?

Fantàsticament bé, i amb moltes ganes de tornar a Andorra i a la Galeria Pilar Riberaygua, amb què sempre he tingut molt bona relació. Quan el Josep i l’Alba Sarlé es van presentar a la inauguració d’aquesta exposició a Sant Cugat, i els vaig proposar la possibilitat de portar-la al Principat, de seguida van acceptar amb entusiasme. Em fa moltíssima il·lusió.



Una exposició que neix a partir de circumstàncies molt difícils.

El novembre de 2020 vaig patir un infart i vaig estar gairebé sis setmanes en coma. El fil conductor de la mostra és que, de vegades, determinats entrebancs et