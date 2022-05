“El somni seria passar a TrialGP i fer alguna victòria”

És un dels integrants del Bou & Pascu Racing Team impulsat per Toni Bou i Jordi Pascuet. Fa trial des dels 12 anys, i ara amb 18 encetarà la seva segona temporada al Mundial de Trial a l’aire lliure dins de la categoria de Trial2.

Ha arrencat la temporada al Campionat d’Andorra i d’Espanya. Com està anant?

De moment bé, portem mesos i dies entrenant-nos i em trobo amb bones sensacions.



I d’aquí res comença el Mundial.

Sí, ara hem d’agafar una mica el ritme perquè ha canviat el format i és sense parar, no com al Campionat d’Andorra o d’Espanya.



Què significa estar en un equip com el Bou & Pascu Racing Team?

És un plaer i és increïble tenir el Toni Bou i Jordi Pascuet com a caps.



I tenir dues figures com ells de caps comporta més pressió?

Sí, una mica perquè vols fer-ho bé. Realment ells no ens