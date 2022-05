“El moment en què perden el cabell és molt traumàtic”

Aviat farà un any que dirigeix el Banc de perruques. S’assegura que estiguin en bon estat i és la primera persona gràcies a la qual moltes dones amb càncer del país troben l’accés a un suport extern.

Com es crea el Banc de perruques?

A final del 2013 dues veïnes de la parròquia van decidir donar les seves perruques i crear un servei de donació per a aquella gent que no tenia els mitjans per comprar-ne. Es va decidir començar el banc tot i que només n’hi havia quatre, en un principi. A partir d’aquell moment la gent en va anar portant i també se n’han anat emportant. Allà va començar l’intercanvi que defineix la nostra manera de funcionar.



Quin cicle segueixen les perruques?

Les dones que les venen a recollir les utilitzen durant el tractament de la malaltia. El