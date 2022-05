“Epizen serà la porta d'entrada a Andorra”

Arquitecte fundador de Buró Arquitectura Textil (BAT), empresa que ha participat en projectes com el Wanda Metropolitano o la T4 de l’aeroport de Madrid, és l’encarregat de la construcció de la façana exterior del centre Epizen de Sant Julià de Lòria.

Què és l’arquitectura tèxtil?

Doncs es tracta de construir una sèrie d’embolcalls amb materials tèxtils que, gràcies al fet que estan tensats, permeten reduir moltíssim la despesa energètica dels edificis que construïm.



És com posar una segona pell o un abric a un edifici?

Exacte. El que fem és substituir materials de xapa o el totxo de tota la vida i col·loquem aquesta segona pell a la façana de l’edifici. Aquest tèxtil tensat ens permet crear una estructura que, a més de sostenible, també et dona molta més flexibilitat i llibertat que d’altres materials no et donarien.



I això ja aguanta?

La clau passa per