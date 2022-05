“Si estimes el que fas trauràs el millor de tu mateix”

Corredora de llarga distància, Tanui participarà aquest cap de setmana en la 39a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp. Serà la primera vegada que correrà a Andorra.

Quan va començar a córrer?

Des de ben petita. Els meus pares són atletes i quan anava a l’escola ja corria. Vaig descobrir que era el meu talent i no he deixat d’entrenar-me des d’aleshores.



L’atletisme és l’esport nacional a Kènia.

Sí, és un esport molt popular al meu país. Hi ha molta gent que corre i voldria fer-ne una carrera, però és molt difícil poder dedicar-t’hi professionalment si no tens suport. I el govern no pot ajudar tothom. Assolir els teus objectius a Kènia com a atleta és un repte molt complicat si no tens cap mena de suport.



Quina és la seva