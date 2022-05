“Hi ha certs errors que s'han de cometre per tenir èxit”

Ha invertit en 150 empreses i n’ha fundat 20 en 25 anys de carrera i va escriure el llibre Els principals errors dels emprenedors. Compartirà les seves exeperiències el dimarts 24 de maig a l’espai Diari d’Andorra – Deloitte.

Què trobarem a la xerrada que farà a l’Espai Diari d’Andorra – Deloitte?

La idea és explicar el món de les startups amb tota la seva complexitat a través de l’experiència que m’han donat les més de 150 empreses en les quals he invertit i en les 20 empreses que he fundat. Vull compartir les meves experiències, els encerts, però sobretot aquells erros que he comès i que vull compartir amb tothom.



Els errors es repeteixen?

Aquests errors dels emprenedors sempre s’han repetit. Jo els he comès, emprenedors que van començar molt abans que jo també ho van fer. Penso que potser hi