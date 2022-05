Curiosa, empàtica i sensible: la recepta perfecta per a una dissenyadora. Guinda Studio és el seu projecte professional. Li encanta la ceràmica, la cal·ligrafia i, en definitiva, crear amb les mans. És esportista de mena.

Andorra és un bon lloc per emprendre?

És un lloc ideal, tant per emprendre com per viure-hi. Vinc de Barcelona i ha estat un canvi dràstic. He substituït el trànsit per la tranquil·litat, l’esport i les muntanyes, que m’inspiren en la meva feina.



Per què Guinda Studio?

Andorra em va animar a emprendre i, després de la pandèmia, m’hi vaig llançar. Sense un bon disseny, un projecte està coix. La idea pot ser fantàstica, però si no està ben dissenyada es queda en no-res. La guinda del pastís és la part final. A més, era un nom femení, i nosaltres som dues autònomes,