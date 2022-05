“Cosir és una droga antiestrès”

És una apassionada del patchwork i de la costura en general. Havia treballat en altres sectors, però el 2013 va decidir transformar la seva afició en un negoci i va obrir la botiga Lola Botona, on ensenya l’ofici a gent de totes les edats.

Cada vegada hi ha més afició per la costura i les manualitats lligades a la confecció de peces de roba?

Sí, estem recuperant totes aquestes habilitats, i qui ho fa són, sobretot, les generacions més joves. Hi ha menys gent de la meva generació que sap cosir que entre el jovent.



És una tendència dels últims anys?

Podria semblar que s’hi han enganxat arran de la crisi econòmica i la pandèmia, però ve de més anys enrere.



Com és que molta gent ha començat a cosir?

Vivim en un estat d’estrès continu. Jo vaig començar a fer-ho per relaxar-me i evadir-me del ritme accelerat de