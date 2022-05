“El 2023 ja podrem accedir a molts serveis sense 'password'”

Responsable de Cultura del CIC4CYBER, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Avui ofereix al Cetap de la Seu d’Urgell dues sessions sobre gestió de contrasenyes dirigides a empreses (10.30 h) i a famílies (15.30 h), en el marc de la Mobile Week.

Encara hi ha gent que fa servir ‘1234’ com a contrasenya?

Sí, en molts aparells que tenim a casa, i als que no donem gaire importància, acostumem a no posar-hi contrasenyes personalitzades. I per això les claus són coses com 1234, 1111, 0000 o la contrasenya que vingui de fàbrica.



Som conscients de la importància dels ‘passwords’?

Hi ha molta gent que no ha caigut en el fet que aquesta mena de contrasenyes, que són usades en un 85% dels dispositius del món, equivalen a deixar el pany obert. Per això, quan es tracta de serveis personals, cal triar sempre una contrasenya una