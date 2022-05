“El que a tots ens il·lusiona és jugar competició europea”

Format al planter de l’Atlètic de Madrid i conegut des de jove per les participació al torneig de Brunete aleví. Des del gener juga amb el conjunt groc-i-negre i vol esgotar les opcions de guanyar la lliga.

Una llàstima l’últim empat contra la UE Sant Julià, oi?

Sí, volíem guanyar i obtenir alguna cosa positiva, però al final l’empat tampoc no és del tot dolent.



I ara, diumenge contra l’Inter en un duel clau per mantenir possibilitats de guanyar la Lliga Multisegur Assegurances.

Hem d’anar a totes perquè ens hi juguem la lliga i hem d’intentar aconseguir els tres punts.



Encara és possible guanyar la lliga?

És molt complicat, no s’ha de mentir. Hauríem de guanyar tots els partits, i la mala sort és que no depèn només de nosaltres i també hauria de fallar l’Inter. Nosaltres sempre hi confiem i esperem