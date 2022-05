“El poder sap que el poble necessita vies d'escapament”

Nascuda a Seül, compagina la docència a la Universitat de Màlaga amb una carrera consolidada de dramaturga i directora de teatre. Avui a les deu de la nit oferirà una xerrada a l’Auditori Nacional, a Ordino.

Quina presència té el teatre de màscares tradicional a la Corea d’avui?

És una expressió artística popular que encara manté una presència significativa en l’imaginari dels coreans i en els teatres. Les representacions més tradicionals són ben vives i el teatre modern, que ha rebut una forta influència de la dramatúrgia occidental, també hi poua.



L’Estat hi dona suport?

Hi inverteix molts diners perquè considera fonamental conservar les tradicions populars, les expressions de la identitat del poble coreà.



En la conferència que oferirà avui a l’Auditori Nacional en el marc del programa ‘Geografies’ explicarà que el teatre de màscares és un art eminentment popular.

És