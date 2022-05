“Si Le Pen i Abascal fossin presidents, com t'afectaria?”

Professor de l’IESE Business School és també especialista en sostenibilitat i avui serà el ponent principal de la conferència ‘Estratègia i geopolítica: impacte en l’empresa’, organitzada per Crèdit Andorrà, a les 19 hores.

Com s’han de preparar les empreses per a possibles afectacions geopolítiques?

Les companyies han d’aprendre a mirar què passa al món a part dels competidors o dels possibles canvis de conducta dels consumidors. El problema és que tenim una mirada molt curtterminista i la idea de pensar que quelcom terrible pot passar al món no es preveu. Quan pensen en els possibles efectes de la geopolítica acaben dient: “Això és massa complicat.”



Això també afecta les petites empreses?

Potser una companyia petita que no tingui vendes fora d’Andorra no patirà tant els efectes de la geopolítica, però si parlem d’una que ven a